Арахамія: До законопроєкту про гральний бізнес подали 3,7 тисячі правок

До законопроєкту, який передбачає легалізацію і державне регулювання азартних ігор подали 3,7 тисячі правок, у "Слузі народу" обіцяють прийняти закон до літніх канікул.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На питання чи приймуть депутати законопроект про гральний бізнес до літніх канікул, Арахамія відповів:

"Цілком, 100%. У нас там 3 тис 700 правок намалювалися, але ми зараз обговорюємо з авторами правок, як цей процес оптимізувати", - підкреслив він.

Також він пояснив, що сильна позиція у припиненні нелегального ігрового бізнесу йде від президента.

"Це я вважаю дуже сильна позиція і в першу чергу президента, що він так жорстко поставив перед силовиками дане питання. Ніхто не вірив, що нелегальний ігровий бізнес піде.

Всі говорили, та на тиждень, потім говорили, ну через два тижні розпогодиться. Потім - ну, через місяць ми знову заробимо. А зараз вони вже зрозуміли, що нічого не заробить і просто здалися! Це круто.

..Я в Миколаєві був тиждень тому. Там є центральна вулиця - Соборна - як Хрещатик, пішохідна. Так три місяці тому на ній були просто суцільні ломбарди і лотереї, а зараз там ресторанчики, кафешки, магазини одягу. Наскільки стало приємніше гуляти по цій вулиці!", - розповідає Арахамія.

Нагадуємо:

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Того ж дня поліція повідомила, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Служба безпеки заблокувала діяльність 33 веб-ресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

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Економічна правда