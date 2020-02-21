СБУ заблокувала понад 30 незаконних онлайн казино

Служба безпеки заблокувала діяльність 33 веб-ресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Фахівці з кібербезпеки та слідчі СБУ перевірили низку інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що регулює сфери зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені незаконні веб-ресурси.

По справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Постановою від 14 лютого 2020 Дніпровський районий суд міста Києва зобов'язав інтернет-провайдерів розблокувати роботу сайтів компанії Favbet.

Печерський райсуд Києва 27 січня прийняв ухвалу про заборону доступу до ігрових майданчиків, серед яких, зокрема, сайти букмекерських контор Favorit, 1XBet, PariMatch та інших онлайн-казино.

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.

Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувативши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

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"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес