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Наглядова рада "Нафтогазу" розгляне продовження контракту Коболєва

Вівторок, 3 березня 2020, 10:07
 

16 березня на засідання наглядової ради НАК "Нафтогаз" буде розглядатися затвердження додаткової угоди до контракту з головою правління Андрієм Коболєвим.

Про це повідомляє джерело ЕП у "Нафтогазі".

Нагадуємо:

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" закінчується 22 березня 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

Кабінет міністрів 19-го лютого не розглядав питання про оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", заявлялось, що це рішення буде прийматися найближчими тижнями.

Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Також він повідомляв, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту у березні 2020 року.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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Як продовження контракту відбувалося в минулому році: Новий контракт — новий Коболєв. Чому "Нафтогаз" вже не буде жити як раніше

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Нафтогаз Коболєв

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