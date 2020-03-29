Милованов: нова модель ринку землі - це імітація

Екс-міністр економіки наголосив, що нова редакція закону про обіг землі не вирішує жодних проблем, які є на агроринку.

Про це він повідомив на сторінці facebook

На його думку, при запропонованих умовах запровадження ринку землі, агрохолдинги продовжують зростати, люди не отримують справедливу вартість за свою землю, громади недоотримують податки, буде менше інвестицій, ніж могло бути, а можливість схем безкоштовної приватизації держ землі продовжить існувати.

"Зміна формату ринку землі знов відкидає Україну у розвитку як мінімум на кілька років", - зазначив Милованов.

Він зазначив, що наразі існує тіньовий ринок землі, люди, які працюють на землі, не захищені від рейдерства, а велика частина землі обробляється в темну і податки не платяться.

Нагадуємо:

На засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт. У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі – не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

3 січня 2020 року до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Документ передбачав заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки – заборона повинна втратити чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

До документу було подано 4018 поправок. Найбільшу кількість правок – 3102 – внесли депутати від ОПЗЖ.

Станом на 5 лютого парламент розглянув 3017 правок з 4018.

У понеділок, 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

З 17-го березня Верховна Рада мала продовжити розгляд "земельних правок" у сесійний залі, але в останню мить перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.