Рада підтримала другу "земельну" правку за весь час розгляду
Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічну характер.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Прийнята правка №3017 авторства нардепа від монобільшості Ігоря Фріса носить технічний характер, та виправляє помилки в нумерації закону про державну реєстрацію речових прав та нерухомого майна.
Нагадуємо:
5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.
13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.
Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).
Знати більше:
Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось у проєкті про ринок землі
Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua