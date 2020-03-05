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Рада підтримала другу "земельну" правку за весь час розгляду

Четвер, 5 березня 2020, 16:44
 

Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічну характер.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Прийнята правка №3017 авторства нардепа від монобільшості Ігоря Фріса носить технічний характер, та виправляє помилки в нумерації закону про державну реєстрацію речових прав та нерухомого майна.

Нагадуємо:

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Знати більше: 

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Економічна правда

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Рада земельна реформа

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