Закон про землю перепишуть: 100 га в одні руки і юрособи без права купівлі
П'ятниця, 27 березня 2020, 21:55
На засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт.
Про це ЕП повідомив один з депутатів "СН".
Відповідні зміни будуть внесені в документ перед голосуванням за законопроєкт в цілому, яке має відбутися 30 березня.
За словами співрозмовника, запуск ринку землі планується з другому півріччі 2021 року.
У перші два роки буде діяти обмеження про покупку землі – не більш 100 га в одні руки.
З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.
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