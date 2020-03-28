Через девальвацію гривні державний борг зменшився на 30 мільярдів

У лютому 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 29,8 мільярди та склав 2 047,8 мільярдів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні по відношенню до долару, за даними НБУ в лютому 2020 року вона склала 1,8%.

У лютому 2020 року Мінфін провів чотири аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 14 млрд грн.

Інвесторам у лютому також пропонувались номіновані в іноземній валюті державні цінні папери. За цими статтями до держбюджету надійшло 202 млн дол або 4,95 млрд грн в еквіваленті. Загалом Мінфін виручив 9,2 млрд грн.

Витрати держбюджету з погашення державного боргу в лютому 2020 року становили 20,1 млрд грн, із обслуговування – 7,6 млрд грн.

Сукупний державний борг України за 2019 рік в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн, до 1,99 трлн грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув 84,4 млрд дол.

Нагадуємо:

За підсумками аукціону 24 березня з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 24,8 мільярда гривень в еквіваленті.

У новій версії проєкту закону про зміни до бюджету і створення стабілізаційного фонду, який Мінфін 27 березня підготував для розгляду у парламенті, передбачається збільшити дефіцит бюджету до 305,8 млрд грн або 6,8% ВВП.

На аукціоні 24 березня Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.

Міністерство фінансів за результатами аукціону з продажу ОВДП 17 березня залучило до держбюджету 71,6 млн доларів.

Мінфін виставив на аукціон лише доларові державні облігації з терміном обігу 10 місяців. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%.

Міністерство фінансів у зв’язку з "високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами консультацій з первинними дилерами" не проводило аукціони з розміщення ОВДП 10 березня 2020 року.

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