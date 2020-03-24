Мінфін за підсумками аукціону залучив 800 мільйонів доларів та 75 мільйонів євро

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 24,8 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в доларах США та Євро ОВДП зі строком погашення 3 місяці та 1,1 роки відповідно.

Середньозважена ставка дохідності за доларовими інструментами склала 3%, а за євровими - 2,22%", - йдеться у повідомленні.

Облігації у доларах з терміном дії 3 місяців було продано на 801,6 мільйона доларів. Єврооблігацій з терміном 1,1 рік продали на 75,7 мільйона євро.

Нагадуємо:

На аукціоні 24 березня Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.

Міністерство фінансів за результатами аукціону з продажу ОВДП 17 березня залучило до держбюджету 71,6 млн доларів.

Мінфін виставив на аукціон лише доларові державні облігації з терміном обігу 10 місяців. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%.

Міністерство фінансів у зв’язку з "високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами консультацій з первинними дилерами" не проводило аукціони з розміщення ОВДП 10 березня 2020 року.

Економічна правда