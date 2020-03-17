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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 71,6 мільйонів доларів

Вівторок, 17 березня 2020, 18:08
 

Міністерство фінансів за результатами першого за останні 2 тижні аукціону з продажу ОВДП залучило до держбюджету 71,6 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Міністерство фінансів виставило на аукціон лише доларові державні облігації з терміном обігу 10 місяців. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%.

У гривневому еквіваленті до бюджету надійшло 1,9 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у зв’язку з "високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами консультацій з первинними дилерами" не проводило аукціони з розміщення ОВДП 10 березня 2020 року.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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