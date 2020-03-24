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Мінфін знову відмовився розміщувати гривневі ОВДП

Вівторок, 24 березня 2020, 12:20
 

Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що інвесторам пропонують 3-місячні облігації у доларах з терміном обігу 85 днів та 13-місячні облігації у євро з терміном обігу 414 днів.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів за результатами аукціону з продажу ОВДП 17 березня залучило до держбюджету 71,6 млн доларів.

Мінфін виставив на аукціон лише доларові державні облігації з терміном обігу 10 місяців. Середньозважена ставка дохідності за облігаціями склала 3,5%.

Міністерство фінансів у зв’язку з "високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами консультацій з первинними дилерами" не проводило аукціони з розміщення ОВДП 10 березня 2020 року.

Економічна правда

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ОВДП гривня Мінфін

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