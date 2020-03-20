Новини 20 березня: рецесія у США, ВВП, кредитні канікули

Про рецесію у США. Bank of America офіційно заявив, що економіка США увійшла в рецесію.

Про ВВП. Реальний валовий внутрішній продукт у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. У 2018-му цей показник був 3,4% (в порівнянні з 2017-м).

Про кредитні канікули. Національний банк днями затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх.

Про держбюджет і боротьбу з коронавірусом. У державному бюджеті є мінімум 5 мільярдів гривень, які можна спрямувати на підтримку медицини на боротьбу з коронавірусом, заявили у Рахунковій палаті.

Про топ-менеджера "Нафтогазу" і коронавірус. Директор з інтегрованого газового бізнесу "НАК Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус. Раніше його батько, врач-епідеміолог Михайло Фаворов зазначив, що син захворів на коронавірус і пройшов відповідні тести.

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У часи кризи інвестори тікають з високоризикових активів та ринків. Чи багато коштів вивели з України іноземці і чи може це нашкодити економіці країни?



