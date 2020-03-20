НБУ днями затвердить правила кредитних канікул для всіх

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству економіки прорахувати суму коштів та обрати категорії громадян (або можливо це будуть всі без виключення) для відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину.