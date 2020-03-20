НБУ днями затвердить правила кредитних канікул для всіх
Національний банк днями затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх.
Про це повідомила заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.
"Найближчими днями ми фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це стосуватиметься всіх позичальників - і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізичних осіб", - сказала вона під час прес-брифінгу онлайн у п'ятницю.
"Ці підходи будуть стандартизовані. Їх ухвалить правління, і таким чином вони будуть впроваджені банками", - додала Рожкова.
Нагадуємо:
18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.
Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.
Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.
Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству економіки прорахувати суму коштів та обрати категорії громадян (або можливо це будуть всі без виключення) для відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua