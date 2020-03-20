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Зростання економіки в минулому році уповільнилось з 3,4% до 3,2% — Держстат

П'ятниця, 20 березня 2020, 16:19
 

Реальний валовий внутрішній продукт у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. У 2018-му цей показник був 3,4% (в порівнянні з 2017-м).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Номінальний ВВП становив 3974,6 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 94570 грн.

 

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в 0,5%. Це перше падіння ВВП за останні  49 місяців.

Міністерство економіки, яке очолював Тимофій Милованов, прогнозує, що у 2020 році зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 3,7%.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року. 

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

В Міжнародному валютному фонді описали три сценарії можливого розвитку України: від найуспішнішого - з повним реформуванням, до середнього - з частковими реформами, і до найпесимістичного - з відкатом реформ. Україна знаходиться між другим і третім сценарієм.

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Економічна правда

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