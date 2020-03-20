Рахункова палата знайшла в держбюджеті 5 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

У державному бюджеті є мінімум 5 мільярдів гривень, які можна спрямувати на підтримку медицини на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення не менше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це - кошти для закупівлі ... захисних медичних масок для населення, тест-систем, апаратів штучної вентиляції легенів", - заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Зокрема, зазначив він, для таких випадків у державному бюджеті передбачено резервний фонд.

"На сьогоднішній день не розподілені 1,4 млрд грн. Виділення коштів з цього фонду відбувається за рішенням Кабінету міністрів. Тому Рахункова палата пропонує уряду не зволікати з цим", - зазначив Пацкан.

Друге джерело, яке може використати уряд, це розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію - 0,2 млрд грн.

Пацкан заявив, що до сих пір не розпочало роботу Бюро фінансових розслідувань і тому можна перенаправити 0,3 млрд грн, які передбачалися на фінансування цієї установи.

"До поліпшення фінансової ситуації можна було б відкласти витрати за бюджетною програмою "Статистичні спостереження". А це чималі кошти - 1,2 млрд грн", - сказав Пацкан.

Він додав, що за 2 місяці поточного року відбулась економія коштів з виплати певних видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.

"Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, в 2019 році обсяг таких витрат в жовтні змінами до закону зменшений на 1,1 млрд грн і за рік витрати залишилися не виконані на 6,9 млрд грн. Тому є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн", - зазначив Пацкан.

Голова Рахункової палати назвав ще ряд бюджетних програм, видатки на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти.

Зокрема, підтримка реалізації комплексної реформи державного управління - 600 млн грн, адже існуюча кількість фахівців з реформування значно менша, ніж передбачалося.

Економічна правда