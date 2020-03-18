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Приватбанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн

Середа, 18 березня 2020, 10:15
 

З 18 березня Приватбанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Як зазначили в банку, пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться задля безпеки клієнтів у період карантинних заходів проти коронавірусу та до моменту відновлення міжнародного авіасполучення та поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону.

Готівкову валюту у касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, строк дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів. 

Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, проводяться у звичайному режимі.

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Нагадуємо:

17 березня "Альфа банк" призупинив роботу 45 відділень і ввів обмеження на видачу готівкової іноземної валюти.

НБУ просить купувати валюту онлайн через нестачу готівкових доларів в касах банків.

Національний банк спільно з українськими банками налагоджують альтернативну систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну.

За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.

Економічна правда



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Приватбанк валюта готівка банки

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