НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1 мільярд доларів, резерви перевищують 25 мільярдів

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"У нас на сьогодні від'ємне сальдо інтервенцій - трохи менше 1 млрд доларів, якщо рахувати з початку року. Резерви знаходяться на достатньому рівні - більше 25 млрд доларів", - підкреслив Чурій.

За його словами, Нацбанк та інші учасники ринку задовольняють усі заявки на покупку валюти.

За даними Нацбанку, населення за 5 днів купило 300 млн доларів, нерезиденти - 8 млн доларів із 2,1 млрд доларів загального попиту.

Нагадуємо:

Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

16 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,22 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Економічна правда