"Альфа банк" припинив продаж і видачу готівкових доларів

"Альфа банк" призупиняє роботу 45 відділень і вводить обмеження на видачу готівкової іноземної валюти.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зміни в роботі банку пов'язані із заходами щодо попередження поширення коронавірусу Covid-19.

"Альфа банк" з 17 березня призупинив работу 45 відділень по всій країні: в Гайвороні, Знам’янці, Кам’янець-Подільському, Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Тернополі, Ужгороді, Харькові, Херсоні, Хмельницькому, Чернівцях.

Також "Альфа банк" припинив продавати та видавати клієнтам готівкову валюту.

"У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти, продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено", - повідомили в банку.

При цьому банк продовжить через каси купувати готівкову валюту у населення.

Купити у банку можна тільки безготівковий долар чи євро - у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.

При цьому зняти долар з карток чи отримати депозит буде неможливо.

"Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін", - наголосили в банку.

Нагадуємо:

НБУ просить купувати валюту онлайн через нестачу готівкових доларів в касах банків.

На кореспондентських рахунках банків зосереджено 8 мільярдів доларів безготівкової валюти, тому клієнти можуть вільно конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

У НБУ додали, що через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.

Економічна правда