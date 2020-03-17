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В касах банків дефіцит готівкових доларів: НБУ просить купувати валюту онлайн

Вівторок, 17 березня 2020, 09:50
 

На кореспондентських рахунках банків зосереджено 8 мільярдів доларів безготівкової валюти, тому клієнти можуть вільно конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - заявили в НБУ.

"Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу", - повідомили в Нацбанку.

У НБУ додали, що через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. 

"Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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