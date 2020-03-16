На американському фондовому ринку знову спрацював "стоп-кран"

Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі були тимчасово припинені 16 березня після відкриття в зв'язку з падінням ключових індексів.

Про це свідчать дані індексів.

Торги були припинені в автоматичному режимі на 15 хвилин, після чого поновилися. Це було викликано падінням S&P 500 на 7%.

Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі можуть бути знову припинені на 15 хвилин - в разі падіння цього індексу на 13 і більше відсотків, і до кінця дня - в разі його зниження більше, ніж на 20%.

Американський промисловий індекс Dow Jones в перші хвилини торгів втратив 2250,46 пункту (9,71%) і опустився до позначки 20953,16 пункту. Станом на 20:00 за київським часом падіння становить 9,8%.

Падіння індексу S&P 500 становило 220,55 пункту (8,14%), до 2490,47 пункту. Станом на 20:00 за київським часом падіння становить 9,08%.

Індекс електронної біржі Nasdaq опустився на 482,15 пункту (6,12%) до позначки 7392,73. Станом на 20:00 за київським часом падіння становить 9,42%.

"Уолл-стріт джорнел" зазначає, що таке падіння ключових індексів обумовлене рішенням Федеральної резервної системи знизити ставку до 0-0,25% в рамках боротьби з ризиками, що виникають на тлі поширення коронавірусу.

Крім того, ФРС оголосила про те, що переходить до політики кількісного пом'якшення. Система закупить додаткові облігації на загальну суму в 700 млрд доларів, з них 500 млрд доларів будуть припадати на казначейські папери США.

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Нагадуємо:

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів(Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли двічі на минулому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Економічна правда