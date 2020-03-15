JPMorgan заявив про можливу світову рецесію

Фінансовий агломерат очікує, що пандемія коронавірусу спричинить в економіках США і Європи глибоку рецесію вже цього літа.

Про це повідомляє Business Insider.

Прогнози JPMorgan змінилися за останні тижні, оскільки спалах поширився по всьому світу і став причиною найгірших торгів на фондовому ринку за останні десятиліття, пишуть економісти банку.

Видання пише, що спочатку спалах був недовгим, але руйнівним ударом для світової економіки, але останні події призвели до того, що банк готується до "набагато більш різкого" скорочення в першій половині року і "нової глобальної рецесії".

За прогнозами JPMorgan, економіка США може скоротитися на 2% у першому кварталі та на 3% у другому, а економіка єврозони може скоротитися на 1,8% і 3,3% в ті ж періоди.

Економісти заявляють, що скасування великих спортивних, культурних та ділових заходів призведе до подальшого скорочення споживчих витрат, а невизначеність, пов'язана з вірусом, ускладнить скоординований економічний перезапуск.

За словами JPMorgan, різкі коливання цін на фінансових ринках і падіння цін на активи також сприятимуть економічному спаду протягом наступних двох кварталів.

Економісти банку заявили, що ключем до того, щоб уникнути ще сильнішого удару по глобальній економіці владі необхідні заходи стимулювання: обмеження стресу на фінансовому ринку і підтримка споживчого попиту через грошово-кредитну політику.

Нагадаємо:

Американські фондові біржі відкрилися зростанням після падіння майже на 10% напередодні.

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Читайте також: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти і нафти