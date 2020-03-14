Ринок акцій США на закритті відмітився зростанням

Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зростанням за рахунок зміцнення секторів фінансів, технологій, нафти і газу.

Про це свідчать дані торгів.

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі, Dow Jones виріс на 9,36%, індекс S&P 500 піднявся на 9,29%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 9,35%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість паперів що подорожчали (2497 - ЕП) перевищила кількість закрывшихся в мінусі (431 - ЕП). На фондовій біржі NASDAQ 2029 компаній подорожчали, 702 знизилися, a 34 залишилися на рівні попереднього закриття.

Нагадуємо:

Американські фондові біржі відкрилися зростанням після падіння майже на 10% напередодні.

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.