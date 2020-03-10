"Київміськбуд" почав роботи на ще одному об’єкті "Укрбуду"

"Київміськбуд" прийняв на баланс і відновив будівництво житлового комплексу "Гармонія".

Про це у Facebook повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"У КМБ +1 від "Укрбуду". Цього разу це ЖК "Гармонія". Об'єкт прийняли, будівельники зайшли на майданчик для завершення необхідних робіт. Днями почнемо продавати", - написав він.

За його словами, найближчим часом буде оприлюднено деталі аудиту всіх об'єктів "Укрбуду".

Нагадуємо:

3 березня холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла на баланс ще два об'єкти компанії "Укрбуд Девелопмент".

Раніше "Київміськбуд" прийняла і почала реалізацію нерухомості в двох ЖК "Укрбуду". На ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновлено будівельні роботи у повному обсязі.

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда