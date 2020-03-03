"Київміськбуд" почав добудовувати ще 2 ЖК "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла на баланс ще два об'єкти компанії "Укрбуд Девелопмент".

Про це написав президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна рів'єра".

"На сьогоднішній день на них вже повністю відновлені будівельні роботи. За цими об'єктами загалом потрібно доробити фасади, комунікації і виконати загальний благоустрій", - повідомив Кушнір.

"Найближчим часом в черзі на прийом ще 6 об'єктів... Черговість прийому об'єктів компанії "Укрбуд" залежить виключно від ступеня готовності документів", - додав він.

Раніше "Київміськбуд" прийняла і почала реалізацію нерухомості в двох ЖК "Укрбуду". На ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновлено будівельні роботи у повному обсязі.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда