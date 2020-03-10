Ціни на нафту несуттєво зросли після масштабного падіння

Вартість бареля північноморської Brent на торгах у Лондоні у вівторок виросла на 6%, за даними Market Watch на 4:03 котирування досягли позначки 36,54 долара що на 2,17 долара більше, ніж після відновлення торгів.

Зростає і вартість бареля техаської WTI. Травневі ф'ючерси виросли на 5,08%, до позначки 32,72 долара.

Аналітик компанії OANDA Джеффрі Хейлі пояснив зростання котирувань невеликою корекцією після того, що сталося напередодні. "Нічого принципово нового не відбулося після невдалої угоди ОПЕК+", - заявив він.

Як зазначає Bloomberg, зростання котирувань відбувається після серйозного падіння (більш ніж на 10 доларів) в понеділок, коли зниження цін за добу стало рекордним з 1991 року.

Причиною послужила реакція трейдерів на відсутність домовленості ОПЕК + в зв'язку з небажанням Росії піти на угоду, що передбачає значне скорочення видобутку.

При цьому, як повідомляє Bloomberg, великі банки, такі як Citigroup Inc., Societe Generale SA і Goldman Sachs Group Inc., допустили подальше зниження котирувань.

Нагадуємо:

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE 100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, через зрив перемовин у ОПЕК+.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.

Також повідомляється, що на тлі падіння цін на нафту упала вартість акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі. Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.

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