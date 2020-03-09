Ціни на нафту обвалились на 30% — це найбільше падіння з 1991 року
Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель, до ранку котирування Brent становили 32,6 долара.
Як підкреслює видання, це найбільше падіння вартості нафти після 1991 року, коли тривала війна у Перській затоці. За прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs, котирування нафти можуть продовжити падіння та досягти показника від 20 до 30 доларів.
Водночас вартість нафти WTI після відкриття торгів 9 березня впала на 27% - до 30 доларів.
Зазначається, що через спалах коронавірусу на світовому ринку утворився надлишок нафти, але після зриву угоди виробники нафти прибрати його не можуть.
На тлі падіння цін на нафту у понеділок вранці різко просіли і азіатські ринки: індекс Nikkei впав на 5%, гонконгський Hang Seng - на 3,5%, а австралійський ASX 200 - більш ніж на 6%.
Нагадаємо:
Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.
Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.
Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.
Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.
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