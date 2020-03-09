Американські біржі відкрились падінням на 7%, торги призупиняли

Основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс S&P 500 у перші хвилини впав на 6,9%, Dow Jones на 7%. Після падіння S&P 500 торги призупиняли на 15 хвилин.

Як зазначає Bloomberg, якщо після відновлення втрати сягнуть 13%, торги призупинять ще на 15 хвилин. Якщо падіння становитиме 20%, ринки закриють на день.

Правило про призупинення торгів після падіння на 7% застосували вперше з часів фінансової кризи 2008-2009 років.

Після відновлення торгів індекси продовжили падати, після чого трохи відновилися. Падіння спостерігається у всіх секторах, проте найбільше постраждали акції енергетичних компаній - падіння досягало 10%.

Нагадаємо:

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.

9 березня європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE 100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%.

Також повідомляється, що на тлі падіння цін на нафту упала вартість акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі. Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.