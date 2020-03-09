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Нафта на третину дешевша. Що буде з цінами на пальне в Україні?

Нафта на третину дешевша. Що буде з цінами на пальне в Україні?

Ціни на нафту обвалилися більш ніж на 31% на фоні того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Чого чекати Україні? (рос)
Понеділок, 9 березня 2020, 12:37
Сергій Куюн
директор ТОВ "Консалтингова група А-95"

Всем хочется простых ответов, но их не будет.

Однозначный плюс для Украины – энергозависимого государства – снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ.

На сколько? Пропорционально динамике на мировом рынке. Сразу скажу, что это не будет 30%.

Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%.

В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны.

А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс.

Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций – металлургической и аграрной продукции.

Приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо.

Мировая экономика: каких вам еще сигналов не хватает

Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существовавшего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн/л (сегодня в среднем 25,8 грн).

Но может случиться и так, что нынешняя цена будет за счастье, если валютный курс улетит.

Как сложится пасьянс в этот раз, сложно сказать, рынки меняются. В отличие от предыдущего краха нефтяных цен в 2015-2016 годах, сегодня есть крайне важный фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное воздействие на спрос.

Ну и никто не знает, как теперь сложится диалог в рамках нефтедобывающего картеля.

Глядишь, россияне заявят, что, мол, бес попутал и сократить добычу по предложению арабских коллег было не такой уж и плохой идей…

Оригинал публикации – на Facebook-странице автора.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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