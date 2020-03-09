"Нафтовий скандал": У РФ заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам
Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.
Про це він сказав у коментарі "ТАСС".
"Усі обсяги нафти, які добували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти", - заявив Леонтьєв.
За його словами, окрім Сполучених Штатів, є й інші країни, які перебувають "за периметром" угоди ОПЕК і готові нарощувати нафтовидобуток, тому "з точки зору інтересів Росії ця угода просто позбавлена сенсу".
Прес-секретар "Роснефти" додав, що угоду все одно можна було б продовжити, якби її умови були більш компромісними.
"Але та пропозиція, яка було зроблена, не було партнерською. Партнерська угода завжди передбачає компроміс".
Нагадаємо:
Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.
Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.
Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.
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