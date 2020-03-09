"Нафтовий скандал": У РФ заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

Про це він сказав у коментарі "ТАСС".

"Усі обсяги нафти, які добували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти", - заявив Леонтьєв.

За його словами, окрім Сполучених Штатів, є й інші країни, які перебувають "за периметром" угоди ОПЕК і готові нарощувати нафтовидобуток, тому "з точки зору інтересів Росії ця угода просто позбавлена сенсу".

Прес-секретар "Роснефти" додав, що угоду все одно можна було б продовжити, якби її умови були більш компромісними.

"Але та пропозиція, яка було зроблена, не було партнерською. Партнерська угода завжди передбачає компроміс".

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