Падіння цін на нафту: курс російського рубля упав до чотирирічного мінімуму

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Зазначається, що курс долара становив 74 рублі за долар, курс євро - 84 рублі за євро. За даними агентства Bloomberg, станом на 11:25 курс долара досягав позначки 74,02 рублі за долар (це максимум з кінця лютого 2016 року), курс євро - перевищив рівень 84 рублі за євро (також оновивши 4-річний максимум).

Через падіння рубля Банк Росії припинив купівлю валюти протягом 30 днів. У Центробанку заявили, що відстежують ситуацію на ринку та готові задіяти додаткові інструменти збереження фінансової стабільності.

У Мінфіні РФ заявили, що при ціні нафти 25-30 доларів коштів Фонду національного добробуту вистачить на 6-10 років.

Як зазначає Bloomberg, російський рубль став лідером зниження серед валют ринків, що розвиваються, втративши щодо долара більше 7%. Близько 4% втратили в ціні ранд Південно-Африканської Республіки та малазійський рінгітт. Інші валюти країн, що розвиваються, подешевшали у межах 1%.

Підкреслюється, що 9 березня європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE 100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%.

Також повідомляється, що на тлі падіння цін на нафту упала вартість акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі. Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%,

За словами аналітика рейтингового агентства Fitch Дмитра Маринченка, падіння цін на нафту до 30 доларів загрожує РФ бюджетним дефіцитом та девальвацією.

Нагадаємо:

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.