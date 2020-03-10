Чорний понеділок: фондові ринки показали рекордне з 2008 року падіння

За результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися.

Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські, європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були призупинені на 15 хвилин.

Першими відреагували азіатські біржі. Nikkei 225 - один з головних фондових індексів Японії - втратив 5%.

Найважливіший індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 на початку торгів впав майже на 9%, до 6000 пунктів, але згодом трохи відновився - падіння становило 7%. Торги були гіршими на біржі з часів глобальної фінансової кризи 2008 року, пише The Guardian.

Німецький DAX втратив 8%. Фондовий індекс Італії впав сильніше інших в Європі - на 12% - за даними Bloomberg.

Американські фондові ринки теж відкрилися обвалом: в перші хвилини торгів індекс S&P 500 знизився на 6,9%, Dow Jones - на 7%. Через таке різке падіння вперше з часів фінансової кризи 2008 року торги на 15 хвилин було призупинено.

За підсумками торгового дня в США американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,76 пункту - 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день з жовтня 2008 року.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту - 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту - 7,92%. Для S&P 500 і Nasdaq це найгірший результат за підсумками сесії з грудня 2008 року.

Нафтогазові і фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками торгів в США.

Індекси світових фондових ринків пішли вниз слідом за найсильнішим обвалом цін на нафту після провалу переговорів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти в умовах падіння попиту через коронавірус.

ОПЕК пропонувала додатково знизити видобуток на 1,5 млн барелів на добу до кінця 2020 року. Однак проти цієї пропозиції виступили Росія і Казахстан.

Нагадуємо:

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE 100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, через зрив перемовин у ОПЕК+.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.

Також повідомляється, що на тлі падіння цін на нафту упала вартість акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі. Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.