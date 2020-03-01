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Новини вихідних: бюджет, коронавірус та переговори з МВФ

Неділя, 1 березня 2020, 18:00

Про МВФ. Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив.

Про середню зарплату. У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 гривень в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.

Про статки найбагатших. Bloomberg проаналізував статки 500 найбагатшіх людей світу, в агенстві визначили, що в цілому блізько 80% мільярдерів зі списку Bloomberg в цьому році знаходяться в мінусі.

Про бюджет. Доходи загального фонду Державного бюджету у лютому 2020 року виконано на 93,7% від розпису.

Про коронавірус. Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий - найгірший за останні 15 років.

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МВФ бюджет заробітна плата

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