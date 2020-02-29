Всі розділи
Укр / Рус

Середня зарплата в Україні за січень становила 10727 гривень

Субота, 29 лютого 2020, 17:00
 

У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 гривень в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.

Про це повідомляє Держстат.

Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, у відомстві зазначили, що це пов'язано з виплатою  працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.

Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року вона склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

Найбільше зростання середньої зарплати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалось у: 

  • Миколаївській області (22,7%)
  • Рівненській області (19,5%)
  • Хмельницькій області (18,9%)
  • Львівській та Кіровоградській областях (18,8%)
  • Сумській області (18,7%) 
  • Чернігівській області (18%) 

Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий у Тернопільській області – 8181 грн.

Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.

У той же час, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

Нагадуємо:

У Мінекономіки підрахували, що у 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитись на 8-9%.

В Україні у 2019 році показник середньої зарплати становив 9 205,19 гривень.

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

заробітна плата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін виділить 654 мільйони для виплат зарплат шахтарям 29 лютого 2020, 16:00
Члени наглядових рад держкомпаній у середньому отримують 100 тисяч на місяць 12 лютого 2020, 11:38
"Динамо" Суркісів продовжує платити футболістам офіційну зарплату менше 1 тисячі доларів 11 лютого 2020, 19:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!