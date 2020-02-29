Середня зарплата в Україні за січень становила 10727 гривень

У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 гривень в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.

Про це повідомляє Держстат.

Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, у відомстві зазначили, що це пов'язано з виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.

Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року вона склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

Найбільше зростання середньої зарплати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалось у:

Миколаївській області (22,7%)

Рівненській області (19,5%)

Хмельницькій області (18,9%)

Львівській та Кіровоградській областях (18,8%)

Сумській області (18,7%)

Чернігівській області (18%)

Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий – у Тернопільській області – 8181 грн.

Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.

У той же час, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

Нагадуємо:

У Мінекономіки підрахували, що у 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитись на 8-9%.

В Україні у 2019 році показник середньої зарплати становив 9 205,19 гривень.

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.