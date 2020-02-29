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Статки найбагатших людей світу за тиждень скоротилися на 444 мільярди доларів

Субота, 29 лютого 2020, 17:57
 

Причиною стало падіння світових фондових ринків на тлі швидкого поширення коронавируса за межами Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали:

  •  Джефф Безос (- $ 11,9 млрд)
  •  Білл Гейтс (- $ 10 млрд)
  •  Бернар Арно (- $ 9,1 млрд)
  •  Ілон Маск (- $ 9 млрд)
  •  Уоррен Баффетт (- $ 8,8 млрд)
  •  Амансіо Ортеги (- $ 6,8 млрд)
  •  Марк Цукерберг (- $ 6,6 млрд)
  •  Ларрі Пейдж (- $ 6,4 млрд)
  •  Карлос Слім (- $ 6,3 млрд)
  •  Сергій Брін (- $ 6,2 млрд)

Агентство проаналізувало стан 500 найбагатших людей світу. В цілому близько 80% мільярдерів зі списку Bloomberg в цьому році знаходяться в мінусі, відзначає видання.

Нагадаємо:

На торгах Американської фондової біржі в четвер, 27 лютого, індекси показали найгірше падіння з часів фінансової кризи 2008 року.

Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу COVID-2019.

Економіст Нуріель Рубіні, що передбачив фінансову кризу 2008 року: "Ідея про те, що пік впливу на економіку буде досягнуто до кінця першого кварталу, виглядає дуже ненадійною".

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Економічна правда
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