Статки найбагатших людей світу за тиждень скоротилися на 444 мільярди доларів
Причиною стало падіння світових фондових ринків на тлі швидкого поширення коронавируса за межами Китаю.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найбільших втрат зазнали:
- Джефф Безос (- $ 11,9 млрд)
- Білл Гейтс (- $ 10 млрд)
- Бернар Арно (- $ 9,1 млрд)
- Ілон Маск (- $ 9 млрд)
- Уоррен Баффетт (- $ 8,8 млрд)
- Амансіо Ортеги (- $ 6,8 млрд)
- Марк Цукерберг (- $ 6,6 млрд)
- Ларрі Пейдж (- $ 6,4 млрд)
- Карлос Слім (- $ 6,3 млрд)
- Сергій Брін (- $ 6,2 млрд)
Агентство проаналізувало стан 500 найбагатших людей світу. В цілому близько 80% мільярдерів зі списку Bloomberg в цьому році знаходяться в мінусі, відзначає видання.
Нагадаємо:
На торгах Американської фондової біржі в четвер, 27 лютого, індекси показали найгірше падіння з часів фінансової кризи 2008 року.
Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу COVID-2019.
Економіст Нуріель Рубіні, що передбачив фінансову кризу 2008 року: "Ідея про те, що пік впливу на економіку буде досягнуто до кінця першого кварталу, виглядає дуже ненадійною".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua