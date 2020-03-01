Держбюджет у лютому виконаний на 93,7% - Маркарова

Доходи загального фонду Державного бюджету у лютому 2020 року виконано на 93,7% від розпису.

Про це написала у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи звіт міністерства "Виконання державного бюджету: лютий 2020 року".

За її словами, всі значущі видатки проведено. Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

"Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики: доходи загального фонду держбюджету виконано на 93,7% від розпису", - зазначила міністерка.

Вона додала, що нова податкова служба перевиконала план на 7,1%, що еквівалентно 2,5 млрд грн, а в цілому надходження відомства становили 37,1 млрд грн.

Маркарова підкреслила, що доходи, які адмініструє нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн, або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту.

У звіті Мінфіну також йдеться, що в цілому, за оперативними даними Державної казначейської служби у січні-лютому касові видатки становили 131,1 млрд грн або 85,5% від розпису. А доходи загального фонду державного бюджету склали 62,2 млрд грн, що на 9,9% вище за лютий 2019 року - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

21 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Державна податкова служба в лютому виконає план бюджетних надходжень, тоді як надходження від Державної митної служби, як очікується, будуть недовиконані.

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