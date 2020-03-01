У Китаї обвалився індекс ділової активності

Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий - найгірший за останні 15 років.

Про це повідомило Державне статистичне управління КНР.

Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий впав до 35,7 пунктів проти 50 пунктів за підсумками січня.

Значення PMI і входять до нього субіндексів в 50 пунктів розцінюється як збереження активності сектора економіки на незмінному рівні. Рух індексу вище цього порогу свідчить про підвищення галузевої активності, а якщо знаходиться нижче - про протилежну тенденцію.

Як наголошується в доповіді, опублікованій на сайті відомства, такий значний спад стався під впливом спалаху нового коронавірусу.

З документа випливає, що PMI великих компаній країни в лютому опустився на 14,1 пунктів. У підприємств середнього масштабу теж спостерігалося зниження: на 14,6 пунктів, до 35,5. Малі компанії продемонстрували значний спад в активності: на 14,5 пункт.

Згідно з документом, субіндекс виробництва (27,8) знизився на 23,5 пунктів (що набагато нижче нейтральної планки - ЕП). Показник кількості нових замовлень впав на 22,1 пункт (до 29,3).

Ситуація в сфері зайнятості також істотно погіршилася - було зареєстровано зниження на рівні 15,7 пунктів, до 31,8.

Нагадуємо:

Цього тижня американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року, а тиждень, що завершується, - найгірший з 2008 року (падіння -11%).

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