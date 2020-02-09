Новини вихідних: зарплати міністрів, зупинка заводу з виробництва iPhone та "Велике будівництво"
Про зарплати міністрів. Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду, підрахували ЗМІ.
Про зарплати звичайних українців. У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9,8% р/р, у Національному банку це пов’язують, зокрема, з великою кількістю українців, які виїхали закордон.
Про торгівлю гривнею. Національний банк дозволив банкам-нерезидентам купувати-продавати гривню за іноземну валюту.
Про зупинку заводу з виробництва iPhone. Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.
Про "Велике будівництво". Голови облдержадміністрацій відповідальні за своєчасний старт і реалізацію проєкту інфраструктурної модернізації України "Велике будівництво", який почнеться в березні 2020 року.
Про контрабанду. У Державній митній службі спільно з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроєкту щодо криміналізації контрабанди.
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