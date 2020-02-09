Прем’єр-міністр анонсував старт програми "Велике будівництво"

Голови облдержадміністрацій відповідальні за своєчасний старт і реалізацію проєкту інфраструктурної модернізації України "Велике будівництво", який почнеться в березні 2020 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА, передає пресслужба Кабінету міністрів.

"Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Головна задача керівників ОДА — це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на містах", — сказав Гончарук.

Він також розкрив деталі програми. У кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року.

До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном в рамках ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг, підкреслив прем’єр. Ще 13 планів областей — в процесі узгодження. Решта шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Голова уряду додав, що до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них.

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Економічна правда