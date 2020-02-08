Міністри Гончарука отримують у 2-5 разів більше за попередній Кабмін — ЗМІ

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Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.

Про це повідомляє НВ.Бізнес з посиланнями на офіційні джерела.

У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.

Доходи нинішньої урядової команди у два-п'ять разів перекрили ті суми, які отримували міністри та їхні заступники у Кабміні Володимира Гройсмана.

Так само зросли загальні витрати на утримання чиновницького апарату.

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Зокрема, у держбюджеті-2020 на фінансування витрат секретаріату Кабміну виділили майже 1,1 млрд грн — на 25,6% більше, ніж було в 2019-му (848 млн грн). Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.

"Влада не пояснила суспільству, для чого підвищується заробітна плата топ-чиновників, навіщо це потрібно і що це дасть кожному громадянину", — вважає Володимир Омелян, міністр інфраструктури в уряді Гройсмана.

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На його думку міністра економіки Тимофія Милованова, переважна більшість українців досі хоче бачити серед керівників освічених, бажано з дипломом міжнародного зразка молодих, але не зовсім зелених, чесних і низькооплачуваних професіоналів, які живуть на заощадження батьків у їхній квартирі.

"Нагадаю, що Віктор Янукович отримував 20 тис. грн заробітної плати, але $40 млрд (один бюджет України) за нього зникли", - зазначив Милованов.

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