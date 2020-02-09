Іноземним банкам дозволили торгувати гривнею за межами України

Національний банк дозволив банкам-нерезидентам купувати-продавати гривню за іноземну валюту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк ухвалив постанову, якою уточнив визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими при здійсненні торгівлі іноземною валютою.

Зазначається, що зміни ухвалені для підвищення інвестиційної привабливості України.

"Завдяки цим уточненням іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі/продажу іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках", - повідомили в НБУ.

Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

"Такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів", - йдеться в повідомленні НБУ.

Зміни набувають чинності 8 лютого.

Економічна правда