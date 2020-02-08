Зарплати в Україні виросли через мільйон українських "заробітчан" у Польщі — НБУ

У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9.8% р/р, у Національному банку це пов’язують, зокрема, з великою кількістю українців, які виїхали закордон.

Про це повідомляється в інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

"Згідно з результатами опитувань підприємств, третина підприємств зазначала брак робочої сили серед найзначніших факторів, що обмежують їхню спроможність збільшувати виробництво.

Це найбільше значення за останні роки", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що брак працівників відчувався в усіх базових видах діяльності, найгостріше – у будівництві та в переробній промисловості.

У НБУ зазначають, що одним із факторів браку робочої сили стала значна кількість українців, що виїхали працювати за кордон (у Польщу, Чехію, Росію) через вищу заробітну плату.

"Так, у 2019 році кількість українських трудових мігрантів у Польщі оцінювалася у майже в 1 млн осіб. Значна частка трудових мігрантів – представники дефіцитних нині робітничих професій", - наводить статистику Нацбанк.

Нагадуємо:

Українців на робітничі вакансії найбільше в 2019 році чекали у Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві, кількість відгуків на працевлаштування за кордоном склала більше ніж пів мільйона.