Новини 28 лютого: початок фінансової кризи та брехня щодо “Північного потоку-2”

Про початок фінансової кризи. Фондові ринки США та Європи падають найстрімкішими темпами з 2008 року. Експерти кажуть про початок корекції.

Про брехню і "Північний потік-2". За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на Північний потік-2. Вони свідомо брехали.

Про сервіс "Дія.Бізнес". Додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Про карту "Укравтодору". "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити ділянки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Про ціну на нафту. Ціна нафти марки Brent впала нижче 50 доларів за барель вперше з грудня 2018 року.

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Як і чому була створена "Дія.Бізнес" — перша екосистема для підприємців

Уряд презентував онлайн-платформу "Дія.Бізнес", призначену для підприємців. Як вона працює? Які функції пропонуються? Чи справді сайт буде корисний для бізнесменів?