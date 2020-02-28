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Ціна на нафту впала нижче 50 доларів вперше з 2018 року

П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:20
 

Ціна нафти марки Brent впала нижче за 50 доларів за барель вперше з грудня 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси торгувалися на рівні 49,93 долара за барель, що на 3,5% нижче за котирування на закриття попередніх торгів.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі вдень падають на 4% - до 45,22 долара за барель.

Обидва сорти знижуються шості торги поспіль. Падіння з початку цього тижня перевищує 14% і є максимальним із 2011 року.

Нагадуємо:

Американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 4,42%, значення індексу широкого ринку S&P 500 зменшилися також на 4,42%.

27 лютого - найгірший день для цих індексів з лютого 2018 року, а також найгірший тиждень з 2008 року (падіння -11%).

Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавируса.

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