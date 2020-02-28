На фондових ринках США найгірший тиждень з 2008 року

На торгах Американської фондової біржі в четвер, 27 лютого, індекси показали найгірше падіння з часів фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє BBC.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 4,42% і опинився на позначці 25766,64 пункту.

Значення індексу широкого ринку S&P 500 зменшилися також на 4,42% до 2798,72 пункту.

27 лютого - це найгірший день для обох цих індексів з лютого 2018-го року, а також найгірший тиждень з 2008 року (падіння -11%).

Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ опустився до 8566,48 пункту на 4,61% (найгірший показник торгів з серпня 2011-го року).

Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавируса.

За останню добу перші випадки зараження виявлені в Греції, Бразилії, Грузії, Норвегії та Румунії.

Провідні фондові індикатори країн Європи також закрилися вчора в сильному мінусі.

Британський індекс FTSE 100 впав на 3,37% до 6805,23 пункту, французький CAC 40 - на 3,32% до 5495,6 пункту, німецький індекс DAX - на 3,16% до 12371,11 пункту.