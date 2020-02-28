Коболєв: Німці та росіяни брехали США про те, що санкції по "Північному потоку-2" не спрацюють

На думку голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, через санкції США, Росія позбавлена технологій, щоб завершити Північний потік-2.

Про це він сказав в інтерв'ю Die Zeit, передає НВ.Бізнес.

"Ці санкції зупинять Північний потік-2. Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.

...За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на Північний потік-2. Вони свідомо брехали", - заявив він.

На думку Коболєва, "коли уряд Німеччини просуває Північний потік-2, він діє проти інтересів європейських і, особливо, німецьких споживачів".

Коболев прогнозує продовження транзиту російського газу через Україну ще на 10-20 років, якщо Росії не вдасться закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт Північного потоку-2

Коментуючи питання прямих поставок російського газу в Україну, Коболєв заявив, що "росіяни ніколи не пропонували нам справедливої ринкової ціни".

"Ми б розглянули купівлю будь-якого газу, який би пропонувався за хорошою ціною. Так працює бізнес.

При цьому, запобігти можуть політичні рішення, наприклад, з міркувань безпеки. У нас тривають політичні дискусії, чи нормально купувати у Росії, втім, це рішення не за нами",- додав він.

Нагадуємо:

16 лютого міністр енергетики США Ден Бруйетту заявив, що Росія не зможе завершити будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі, США й надалі наполягатимуть на своїй незгоді з проєктом.

"Газпром" очікує, що газопровід "Північний потік - 2" буде запущений до кінця 2020 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

Нещодавно російське судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне вести будівництво "Північного потоку-2" закінчило модернізацію і вирушило з порту Находки в Сінгапур.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявляв, що саме це судно можуть використовувати для прокладки "Північного потоку-2".

"Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.