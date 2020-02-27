Новини 27 лютого: УЗ готується до коронавірусу, Милованов та Маркарова "ділять" 90 мільярдів

Про 90 мільярдів держбюджету. Міністр економіки Тимофій Милованов запропонував виділити протягом 3 років на підтримку агросектору та промисловості 90 мільярдів гривень, міністерка фінансів Оксана Маркарова назвала цю ініціативу помилкою, та запропонувала на ці гроші знизити податки бізнесу.

Про відмивання грошей держпідприємств. Служба безпеки припинила у Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних та комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Про підготовку УЗ до коронавіруса. "Укрзалізниця" підготувала план заходів щодо профілактики поширення коронавіруса, серед них закупка респіраторів та рукавичок, медпункти на вокзалах та приміщення для ізоляції.

Про "комуналку". У лютому 2020 року 21% українців вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. У 2015-му році цей показник був менший в три рази - 6%.

Про ринок землі. За результатами опитування, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

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