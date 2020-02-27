62% українців проголосували би проти відкриття ринку землі — опитування

За результатами опитування, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

Про це повідомляють результати опитування Київського міжнародного інститут соціології.

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

кміс

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Нагадуємо:

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосппризначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

3 січня до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Документ передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

За результатами листопадового опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС, позитвно ставляться до рішення про відкриття ринку землі 24% опитаних, негативно - 58%.

У вересні, за опитуваннями КМІС, більше половини українців проти скасування заборони на продаж землі (52%), майже дві третини хочуть вирішити, чи продавати землі сільськогосподарського призначення, на референдумі.

Довідка.

З 21 по 25 лютого 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Економічна правда