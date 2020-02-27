Милованов та Маркарова у Facebook "не поділили" 90 мільярдів майбутнього бюджету

Міністр економіки Тимофій Милованов запропонував виділити протягом 3 років на підтримку агросектору та промисловості 90 мільярдів гривень. Міністерка фінансів Оксана Маркарова назвала цю ініціативу помилкою, та запропонувала на ці гроші знизити податки бізнесу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Милованова.

"Ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки для промисловості та агро у наступні 3 роки. Для порівняння - в цьому і минулих роках підтримка приблизно 4 млрд грн. Тобто ми хочемо збільшити підтримку майже в 8 разів", - написав міністр економіки.

Милованов запропонував виділити на агросектор 45,52 млрд грн, на підтримку експорту 12,41 млрд. грн, на підтримку промисловості 32,65 млрд грн.



Свій коментар під постом залишила очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, яка назвала цю ініціативу помилковою. Коментар Маркарової пізніше вподобав очільник митниці Максим Нефьодов.

"Бізнесу потрібні нормальні рівні умови та верховенство права, а збільшення видатків бюджету на підтримку (особливо таку) - це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для усього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - написала Маркарова.

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Економічна правда