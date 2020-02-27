Тисячі респіраторів та ізолятори: як "Укрзалізниця" готується до коронавірусу

Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих.

Повідомляється, що "Укрзалізниця" закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

"Укрзалізниця" підготувала план заходів щодо профілактики поширення коронавіруса, серед них закупка респіраторів та рукавичок, медпункти на вокзалах та приміщення для ізоляції.

"З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.

Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів", - йдеться у повідомленні.

План підготовлено, керуючись розпорядженням Кабінету міністрів від 02.02.2020.