Тисячі респіраторів та ізолятори: як "Укрзалізниця" готується до коронавірусу
"Укрзалізниця" підготувала план заходів щодо профілактики поширення коронавіруса, серед них закупка респіраторів та рукавичок, медпункти на вокзалах та приміщення для ізоляції.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Повідомляється, що "Укрзалізниця" закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.
Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих.
Такі пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.
Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.
"З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.
Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів", - йдеться у повідомленні.
План підготовлено, керуючись розпорядженням Кабінету міністрів від 02.02.2020.
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