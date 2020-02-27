19 речей, на які ми витрачаємо занадто багато грошей

Більшість людей роблять так багато покупок, що часто не замислюються, чи можна відмовитися від тієї чи іншої речі заради економії грошей та часу. "Економічна правда" пропонує зупинитися і подумати, які необов'язкові витрати можна скоротити.

Сигарети

В Україні той, хто курить одну пачку сигарет на день, "спалює" 9-18 тис грн на рік залежно від класу товару. Не дарма тютюнові компанії України щорічно потрапляють в п'ятірку найбільших платників податків країни, а Міністерство фінансів підвищує акциз на сигарети.

Крім того, куріння спричиняє непрямі витрати, пов'язані з погіршенням здоров'я.

Лотерейні квитки

Багато людей купують лотерейні квитки щодня в надії на великий успіх. Проте правила всіх азартних ігор написані так, щоб їх організатори заробляли надприбутки завдяки тим, хто в азартні ігри грає.

Концепція лотереї зводиться до того, що гравець гарантовано втратить гроші зараз і не отримає гарантій на виграш потім. Про це говорить математика.

Імовірність виграти в лотереї, у якій перед розіграшем потрібно вгадати шість чисел, становить 1 до 13 983 816. Імовірність виграти з квитком, у якому потрібно закреслити поле цифр, становить 1 до майже 175 000 000.

Тим часом обсяг реалізації лотерейних квитків в Україні обчислюється мільярдами гривень.

Брендовані ліки

Серед однакових продуктів покупці зазвичай вибирають дешевший варіант, але це не стосується ліків розрекламованих брендів. Обсяг продажів останніх випереджає продаж непатентованих аналогів, хоча вони мають однакові інгредієнти і принцип дії.

Заощадьте, купіть замість "Мезиму" за 150 грн "Панкреатин" за 34 грн.

Цифри дещо застаріли, але співвідношення цін залишається актуальним Джерело: oleg-leusenko.livejournal.com

Снеки в кінотеатрі

За розрахунками компанії Redwood Capital, на продажу квитків американські кінотеатри отримують валову маржу 45-50%, а на продажу снеків — 80-85%. Чемпіони за рентабельністю — кола, що продається вище собівартості у 8-11 разів, і попкорн — у 9-19 разів. Причому чим менша порція, тим вища маржа.

За словами експрезидента Національної асоціації власників кінотеатрів США Джона Фітіана, снеки приносять американським кінотеатрам в середньому 20% виручки і 46% прибутку.

Кінотеатри встановлюють надмірно високі ціни на попкорн, снеки і напої, тому туди вигідно приносити свої закуски.

Кава на винос

В Україні стрімко поширюється культура споживання кави, у тому числі на винос. Мобільні кав'ярні окупували всі рентабельні перехрестя і приносять по 1-3 тис дол чистого доходу на місяць. Це не дивно, адже націнка на напій в середньому становить 400-500%.

Щодня купуючи по одному лате за 35-50 грн, кавомани складають гідну конкуренцію курцям за розміром непотрібних витрат.

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CD і DVD

Компакт-диски і DVD застаріли, але багато людей продовжують витрачати гроші на придбання музичних альбомів і фільмів.

Зараз можна слухати музику з телефону в абсолютному оригіналі — у форматі FLAC, який не видаляє ніякої інформації із звукового потоку і підходить як для прослуховування на високоякісній апаратурі, так і для архівування аудіоколекції.

Фільми тепер можна дивитися навіть у 4К за допомогою Netflix та інших сервісів, при цьому ціна місячної підписки нижча, ніж вартість одного диска.

Вітальні листівки

Виготовте власну вітальну листівку, це не тільки зробить подарунок більш значущим, а й дозволить заощадити 30-50 грн.

Подарункові картки

Згідно з дослідженням Consumer Reports, майже кожна третя подарункова картка ніколи не використовується.

Абонемент у спортзал

Річний абонемент у спортзал у Києві коштує досить дорого — 3,5-4 тис грн. Є способи займатися спортом поза тренажерним залом, перед придбанням абонемента краще почати з них.

Преміум-пальне

Більшість автомобілів не потрібно заправляти бензином преміум-класу.

Новітні смартфони

Щоразу, коли нова лінійка смартфонів виходить на ринок, старіша версія різко дешевшає. Особливо актуально це для смартфонів популярних китайських брендів.

Гаджети з нової лінійки матимуть вищі технічні характеристики, але націнка на них значно перевищить реальний приріст продуктивності порівняно з більш ранньою моделлю.

Покупки в іграх

Розробники безкоштовних ігор для смартфонів і комп'ютерів не працюють безкоштовно, вони повинні звідкись отримувати гроші. Такі ігри зазвичай дуже затягують. Вони розроблені із застосуванням психологічних прийомів, механіка реалізації яких нагадує азартні ігри.

В іграх найбільш популярна система випадкових винагород, яка спричиняє найбільше звикання. Лутбокси (контейнери з ігровими цінностями) стають основним способом монетизації ігор. Гравці купують їх за реальні гроші і до відкриття контейнера не знають, що лежить всередині.

Одяг за повну ціну

Придбання одягу за повну ціну суттєво б'є по щомісячному бюджету. Оновлювати гардероб найкраще в період знижок та акцій, за винятком речей, які дійсно буде шкода втратити.

Речі можна купити в зарубіжних інтернет-магазинах — періоди розпродажів в Україні та за кордоном часто не збігаються.

Харчування поза домом

Харчуватися не вдома дорого. Згідно з дослідженням сайту MoneyUnder30, вартість домашнього обіду приблизно втричі нижча, ніж такого ж у середньостатистичному закладі.

Алкогольні напої в ресторанах

У супермаркеті пляшка пива коштує 20-30 грн, у ресторані — 50-60 грн. Націнка на вино становить 150-200%, а на брендовий алкоголь і коктейлі — 600-1000% залежно від закладу. Тому в ресторані дешевше замовити безалкогольний напій.

Доставка їжі

Служби доставки їжі бліцкригом окупували найбільші міста України.

Glovo, Uber Eats, Raketa доставлять найрізноманітнішу їжу з будь-якого ресторану за окрему плату. Зараз вона становить 40 грн за замовлення, для замовлень з "Макдональдса" — 10 грн.

Таким чином, крім переплати за їжу, приготовлену поза домом, доведеться розщедритися за доставку.

Тимчасом можна встановити на смартфон додаток "Макдональдс", прийти до закладу і купити бургер зі знижкою 50%.

Фірмові технічні аксесуари

Зарядні пристрої та аксесуари не від виробника свого смартфона або планшета можуть пошкодити оригінальні пристрої.

Невідповідність сили струму, напруги, неякісні компоненти зарядного пристрою здатні призвести до передчасного зносу акумулятора або виходу з ладу гаджета в результаті перегріву.

Економія 300 грн на аксесуарах може обернутися необхідністю купувати новий смартфон за 20 тис грн.

Пакети в супермаркеті

Витрачені на придбання пластикових пакетів на касі супермаркету 250-300 грн на рік — невелика сума, але навіть її можна заощадити.

Сучасна текстильна промисловість навчилася випускати оригінальні сумки для продуктів. Такі сумки допоможуть замаскуватися під адепта Грети Тунберг й ігнорувати іронічні погляди тих, хто намагається спитати: "Скільки ти вже на пакетах заощадив?".

Фото redisanna.livejournal.com

Питна вода

Неймовірно, але в Києві продаж розливної питної води — надприбутковий бізнес. Багато киян легко купують в супермаркеті один або два шестилітрові бутлі питної води по 25 грн за штуку.

До автоматів з розливною водою шикуються черги, точки продажу води на перших поверхах житлових будинків "піднімають" за місяць 1,5 тис дол, а по дорогах снують "газелі", забиті 19-літровими бутлями з очищеною водою.

У той же час будь-яка людина може за 2 тис грн купити п'ятибар'єрний фільтр, який легко монтується під мийкою і видає 7 л ідеально чистої води. Вартість заміни фільтрів на 25-50% нижча, ніж ціна магазинної води, і на 100-150% нижча за ціну на воду з доставкою.