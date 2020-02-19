Уряд створив Координаційний центр з питань промисловості
Кабінет міністрів створив Координаційний центр з питань промисловості, мета якого вирішення проблем галузі та запобігання кризовим ситуаціям.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання промислового виробництва.
Для цього ми створюємо Координаційний центр з питань промисловості, який працюватиме під моїм керівництвом", - пише прем’єр.
До складу Координаційного центру увійшли представники Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, ДПС, ДМС та Держстату.
Зазначається, що мета уряду — посилити співпрацю між представниками промисловості й органів державної влади задля вирішення нагальних проблем галузі.
Нагадуємо:
У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.
У грудні минулого року Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості.
У Мінекономіки пояснюють, що промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.
По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.
Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.
Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що очікує від уряду створення нової посади або окремого органу, який займатиметься розвитком промисловості.
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