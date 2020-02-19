Уряд створив Координаційний центр з питань промисловості

Кабінет міністрів створив Координаційний центр з питань промисловості, мета якого вирішення проблем галузі та запобігання кризовим ситуаціям.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання промислового виробництва.

Для цього ми створюємо Координаційний центр з питань промисловості, який працюватиме під моїм керівництвом", - пише прем’єр.

До складу Координаційного центру увійшли представники Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, ДПС, ДМС та Держстату.

Зазначається, що мета уряду — посилити співпрацю між представниками промисловості й органів державної влади задля вирішення нагальних проблем галузі.

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

У грудні минулого року Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості.

У Мінекономіки пояснюють, що промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.

По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що очікує від уряду створення нової посади або окремого органу, який займатиметься розвитком промисловості.